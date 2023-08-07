كانت ناجحة.. بيان عاجل لـ ألمانيا بشأن محادثات جدة حول أوكرانيا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إن المحادثات التي استضافتها السعودية لمناقشة تسوية أزمة أوكرانيا كانت ناجحة، حيث أظهرت استعداد المجتمع الدولي للعمل من أجل إنهاء الحرب.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المتحدث في مؤتمر صحفي دوري في برلين: "ستواصل ألمانيا أيضًا المشاركة بنشاط في هذه العملية".

واستضافت مدينة جدة مشاورات حول تسوية النزاع في أوكرانيا يومي 5 و 6 أغسطس الجاري، وشارك في المؤتمر مندوبون من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي، ولم تتم دعوة روسيا.

من جانبه، قال البيت الأبيض، أمس الأحد، إن مشاورات جدة كانت فرصة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح البيت الأبيض، أن “مشاورات جدة حول أوكرانيا كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل”.