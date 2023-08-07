بيان عاجل من روسيا بشأن محادثات السعودية حول تسوية أزمة أوكرانيا

عقلت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين، على محادثات السعودية بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، مؤكدة أن موسكو مستعدة للرد على المقترحات الجادة.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاوفا، إن موسكو منفتحة على تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، وعلى استعداد للرد على المقترحات الجادة.

وأضافت "نحن مقتنعون بأن تسوية شاملة ومستدامة وعادلة حقًا لا يمكن تحقيقها إلا إذا أوقف نظام كييف الأعمال العدائية والهجمات الإرهابية، وتوقف رعاته الغربيون عن ضخ الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت إلى أنه يجب تأكيد "الأسس الأصلية لسيادة أوكرانيا - وضعها المحايد وعدم الانحياز وغير النووي".

واستضافت مدينة جدة مشاورات حول تسوية النزاع في أوكرانيا يومي 5 و 6 أغسطس الجاري، وشارك في المؤتمر مندوبون من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي، ولم تتم دعوة روسيا.

من جانبه، قال البيت الأبيض، أمس الأحد، إن مشاورات جدة كانت فرصة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح البيت الأبيض، أن “مشاورات جدة حول أوكرانيا كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل”.