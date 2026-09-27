حتحوت : مباراة جنوب السودان ستؤثر على مشوار حسام حسن .. واتحاد الكرة لا يفكر في رحيله

كشف الإعلامي هاني حتحوت موقف اتحاد الكرة من رحيل المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن بعد الأزمات التي دخل فيها مع اللاعبين والجمهور والأندية.

وقال حتحوت خلال تصريحاته : حسام حسن هو المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وهو المدير الفني الذي سيقود لاعبي المنتخب الوطني إلى جنوب السودان لمواجهة منتخب جنوب السودان في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا، بعد التعادل السلبي في بداية المشوار أمام منتخب أنجولا، وله الدعم رغم استيائنا، لكننا ندعمه.

وأضاف : لكن علمتنا كرة القدم عمومًا، والكرة المصرية خصوصًا، إن مصير المدرب ليس مرتبطا فقط بالنتائج، كل مدرب يكون ليه رصيد، يزيد أحيانًا وبيقل في أحيان أخرى، حال استمر في الزيادة، فاستمراره مضمون. لو استمر في النقصان لحد درجة معينة، فاستمراره لم يعد مضمونًا

وأكمل :وبناءً عليه، النتيجة أمام جنوب السودان، خصوصًا بعد التعادل قدام أنجولا، طبعًا مؤثرة، والنتيجة والأداء أمام جنوب إفريقيا الودية مؤثرين، وتصريحات الكابتن حسام حسن اللي جاية مؤثرة، زي ما اللي فاتت كانت مؤثرة

وواصل: بعمل مقارنة ما بين زيادة الرصيد ما تسبب في تقليله، وكان السبب إن النتائج الرائعة في مونديال أمريكا، وإعادة الجمهور للمنتخب، وحالة الفرحة المصرية العامة، زودت الرصيد

وأكمل : التصريحات العدائية تجاه اللاعبين مثل حجازي ومصطفى محمد، والدوري المصري، ومحمد الشناوي، وأخبار العقد، ومحاولة إقالة المعاونين، وأزمات الكابتن حسام حسن الشخصية اللي حصلت في الفترة الأخيرة اللي خرجت للإعلام، وبيان الأهلي ، دي كلها، الرصيد عمال ينزل.

واختتم حتحوت تصريحاته قائلا : طبقًا لمصدر مسؤول في اتحاد الكورة، لا يوجد خطة جديدة، عن ما بعد الكابتن حسام حسن، مدربنا حسام حسن، وبندعمه