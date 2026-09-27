قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف القاهرة بمساجد الحسين والسيدة نفيسة
تحورات جديدة لـ الإنفلونزا.. أمجد الحداد يكشف تحركات الصحة العالمية
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026 وموعد الصرف
دموع الفرح.. لحظة بكاء صابرين في عقد قران ابنها
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب منطقة مصراتة في ليبيا
شكاوى من كثرة التقييمات بـ ابتدائي..أولياء أمور مصر: التطوير لا يعني التصعيب
«الالتفاف تحوّل لانقسام» .. «حتحوت» يكشف أسباب استياء اتحاد الكرة من تصريحات حسام حسن
رحل جون إدوارد وبقيت الأسئلة.. ماذا يحدث في كواليس الـ18 قضية بالزمالك؟
بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها
جمال عبد الحميد: تصريح حسام حسن أدانه.. إزاي ياخد لاعب «منتهي» ويسيب واحد جاهز
طقس اليوم.. أجواء حارة وأمطار وشبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة
حتحوت : مباراة جنوب السودان ستؤثر على مشوار حسام حسن .. واتحاد الكرة لا يفكر في رحيله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حتحوت : مباراة جنوب السودان ستؤثر على مشوار حسام حسن .. واتحاد الكرة لا يفكر في رحيله

حسام حسم
حسام حسم
عبدالله هشام

كشف الإعلامي هاني حتحوت موقف اتحاد الكرة من رحيل المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن بعد الأزمات التي دخل فيها مع اللاعبين والجمهور والأندية.

وقال حتحوت خلال تصريحاته : حسام حسن هو المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وهو المدير الفني الذي سيقود لاعبي المنتخب الوطني إلى جنوب السودان لمواجهة منتخب جنوب السودان في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا، بعد التعادل السلبي في بداية المشوار أمام منتخب أنجولا، وله الدعم رغم استيائنا، لكننا ندعمه.

وأضاف : لكن علمتنا كرة القدم عمومًا، والكرة المصرية خصوصًا، إن مصير المدرب ليس مرتبطا فقط بالنتائج، كل مدرب يكون ليه رصيد، يزيد أحيانًا وبيقل في أحيان أخرى، حال استمر في الزيادة، فاستمراره مضمون. لو استمر في النقصان لحد درجة معينة، فاستمراره لم يعد مضمونًا

وأكمل :وبناءً عليه، النتيجة أمام جنوب السودان، خصوصًا بعد التعادل قدام أنجولا، طبعًا مؤثرة، والنتيجة والأداء أمام جنوب إفريقيا الودية مؤثرين، وتصريحات الكابتن حسام حسن اللي جاية مؤثرة، زي ما اللي فاتت كانت مؤثرة

وواصل: بعمل مقارنة ما بين زيادة الرصيد ما تسبب في تقليله، وكان السبب إن النتائج الرائعة في مونديال أمريكا، وإعادة الجمهور للمنتخب، وحالة الفرحة المصرية العامة، زودت الرصيد

وأكمل : التصريحات العدائية تجاه اللاعبين مثل حجازي ومصطفى محمد، والدوري المصري، ومحمد الشناوي، وأخبار العقد، ومحاولة إقالة المعاونين، وأزمات الكابتن حسام حسن الشخصية اللي حصلت في الفترة الأخيرة اللي خرجت للإعلام، وبيان الأهلي ، دي كلها، الرصيد عمال ينزل.

واختتم حتحوت تصريحاته قائلا : طبقًا لمصدر مسؤول في اتحاد الكورة، لا يوجد خطة جديدة، عن ما بعد الكابتن حسام حسن، مدربنا حسام حسن، وبندعمه

حسام حسن هاني حتحوت اتحاد الكرة منتخب مصر النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

حسام والشناوي وفايق

فركش| منشور غامض من إبراهيم فايق بعد أزمة حسام حسن والشناوي.. هيمشي ولا إيه؟

الارصاد الجوية

سحب رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

ترشيحاتنا

زيلينسكي: الروس لا يستعدون حاليا لإنهاء الحرب

زيلينسكي: الروس لا يستعدون حاليا لإنهاء الحرب

قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية

قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية يعلنون توحيد الصفوف لإسقاط نتنياهو وحكومته

إعصار قوي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

إعصار قوي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية.. انقطاع الكهرباء وتعليق الدراسة واضطراب الرحلات الجوية | صور

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد