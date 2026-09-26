تصريحات كارثية.. أمير هشام يكشف تفاصيل تحرك اتحاد الكرة بعد أزمة العميد والشناوي

كشف الإعلامي أمير هشام كواليس تحرك الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي وقائد الفراعنة.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات إعلامية، أن بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة اعتقدوا في البداية أن التصريحات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «مفبركة»، ولم تصدر عن حسام حسن.

وأضاف أن أعضاء مجلس الجبلاية، فور التأكد من صحة التصريحات، سارع عدد منهم إلى التواصل مع هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وإبلاغه بما صدر على لسان المدير الفني لمنتخب مصر.

وأشار أمير هشام إلى أن التصريحات أثارت ردود فعل واسعة، موضحًا أن اتحاد الكرة تحرك بإصدار بيان رسمي تضمن تصريحات هاني أبو ريدة بشأن محمد الشناوي، والتأكيد على التقدير الكبير لقيمة الحارس وتاريخه مع منتخب مصر.

وتابع: «أصبح هناك عدد من المتربصين بحسام حسن، وهذا أمر ليس جيدًا، لأن في النهاية منتخب مصر هو الأهم».

وأكد أمير هشام أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على مشوار منتخب مصر ونتائجه، متمنيًا أن يحقق الفراعنة الفوز في المواجهات المقبلة، ويواصل المنتخب مشواره بالشكل المطلوب.

وكانت تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي قد أثارت حالة من الجدل، بعدما أوضح المدير الفني أن استبعاد الحارس من قائمة منتخب مصر لمواجهة أنجولا جاء لأسباب فنية، قبل أن يستخدم وصف «منتهي» خلال حديثه عن اختياراته، وهو ما فتح بابًا واسعًا من الانتقادات وردود الفعل.

وتعادل منتخب مصر مع أنجولا سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، ضمن الجولة الثانية من التصفيات، في مدينة جوبا.