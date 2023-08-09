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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض الروبل الروسي إلى مستوى قياسي جديد

الروبل الروسي
الروبل الروسي

واصل الروبل الروسي، اليوم الأربعاء، انخفاضه مقابل العملات العالمية الرئيسية، لينخفض إلى أدنى مستوى له في 16 شهرًا.

وتم تداول العملة الروسية فوق 98 روبل مقابل الدولار الأمريكي في الساعة 11:33 بتوقيت جرينتش، وهو أضعف مستوى لها منذ 25 مارس 2022.

كما تراجع الروبل الروسي أيضًا مقابل اليورو ، وانخفض إلى ما يقرب من 108 روبل.

يفسر المحللون انخفاض قيمة الروبل من خلال انخفاض عائدات النقد الأجنبي من الصادرات غير القادرة على تغطية الطلب المحلي المتزايد على العملات الأجنبية وسط استقرار الواردات، ومؤخراً موسم العطلة الصيفية.

ويلاحظ البعض أيضًا انخفاض مبيعات أرباح العملات الأجنبية من المصدرين في بداية الشهر. ومع ذلك، يتوقع الكثيرون حدوث تصحيح على المدى القصير.

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في أحدث مراجعة للمخاطر الأسبوع الماضي، قال البنك المركزي الروسي إن ضعف الروبل لا يشكل تهديدًا للاستقرار المالي لروسيا.

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