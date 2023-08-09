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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من مجلس الأمن التركي بشأن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

دعا مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، روسيا وأوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف الأعمال العسكرية.

وجاء في بيان عقب اجتماع برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "تمت مناقشة مسار الحرب في أوكرانيا، وآثارها المحتملة على منطقتنا في المراحل القادمة بالتفصيل، ونؤكد أن تصعيد التوتر في البحر الأسود لن يكون في مصلحة أحد.. وندعو جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإنهاء الحرب دون تأجيل".

وأضاف: "تصعيد التوتر في البحر الأسود لا يلبي مصالح أحد. تمت دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات على الفور".

كما ناقش مجلس الأمن القومي التركي وضع صفقة الحبوب.

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وخلص الاجتماع إلى أن العودة إلى الاتفاق يمكن أن تمنع عواقب ذلك على البلدان المحتاجة وتسهم في استقرار الغذاء.

روسيا وأوكرانيا المفاوضات مجلس الأمن القومي التركي

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