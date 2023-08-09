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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من روسيا بعد وقوع انفجار هائل بمنشأة صناعية في موسكو

روسيا
روسيا

فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا جنائيا بعد وقوع انفجار في منشأة صناعية شمال شرق موسكو، حيث تسبب الانفجار إصابة 45 شخصا بينهم ستة في العناية المركزة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية: “في منطقة سيرجيف بوساد، تم فتح قضية جنائية بشأن واقعة في أحد المصانع ، مما أدى إلى إصابة أشخاص”.

وقال ممثل من لجنة التحقيق لوكالة تاس للأنباء إنه لم يتم تأكيد الاقتراحات بشن هجوم بطائرة بدون طيار على المصنع. وقالوا إن السبب الحقيقي للانفجار تحدده السلطات.

وقال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف: “بالنسبة للانفجار، فقد كان قوياً للغاية. والآن تعمل الخدمات التشغيلية، وتقوم بالتحقيق. لا يمكنني التعليق على ما كان، لأن الصحفيين يطرحون السؤال تقليديًا: هل كان انفجارًا من فوق أم انفجار من الداخل، تم القيام بذلك من قبل المتخصصين”.

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وأضاف أن “هناك شيء واحد واضح وهو أن الانفجار كان قويا وكان في ورشة الألعاب النارية”.

روسيا موسكو لجنة التحقيق الروسية

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