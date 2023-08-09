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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تمنع 5 صينيين من دخول البلاد.. هل يتعكر صفو الصداقة؟

روسيا والصين
روسيا والصين

 

 

قال أليكسي زايتسيف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة الذي نشأت في 29 يوليو فيما يتعلق برفض دخول 5 مواطنين صينيين إلى روسيا عبر الحدود الروسية الكازاخستانية عند نقطة تفتيش في منطقة أستراخان يخلو من أي سياق سياسي ولن يؤثر على العلاقات الثنائية، بينما يثير الضجة.  

وأشار زايتسيف في تصريحات صحفية إلى أنه "من الواضح أن الحادث الذي وقع في أستراخان خارج السياق السياسي".  

وتابع: "أنا متأكد من أن ما حدث لن يؤثر بأي حال من الأحوال على الحالة العامة للعلاقات الثنائية بين البلدين، ويبدو أن الضجة ستلعب في أيدي مَن يسعون إلى دق إسفين في الصداقة بين روسيا والصين".

ووفقا لزايتسيف، إنه فيما يتعلق بالحادث، يتم الحفاظ على اتصال وثيق مع السفارة الصينية في موسكو ، وأن المذكرة الرسمية من الجانب الصيني ، التي تم استلامها في 7 أغسطس ، تم إرسالها إلى خدمة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي ،  الذين تشمل اختصاصاتهم قضايا عبور حدود الدولة ".

وقال: "بالنظر إلى الحجم الكبير والتنوع للعلاقات الروسية الصينية ، من الصعب للغاية تجنب ظهور بعض القضايا بشكل كامل".  "ومع ذلك ، يتم التعامل مع جميع هذه الحالات بشكل دقيق وسريع من قبل السلطات المعنية بطريقة ودية".

وأضاف: "بشكل عام ، نود أن نلاحظ أن العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي وصلت إلى مستوى عالٍ لم يسبق له مثيل وهي الأفضل في التاريخ ، مما يتيح لنا معالجة أي قضايا ناشئة بسرعة وفعالية ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعاون العملي.  

وأكد زايتسيف: "نحن مهتمون بشكل متبادل بالاستفادة الكاملة من الإمكانات السياحية للبلدين ونرحب بوصول الضيوف من الصين بكل طريقة ممكنة. نحن نعمل بنشاط من أجل الاستعادة السريعة للتبادلات السياحية وتحرير قواعد التأشيرات ، بالطبع ، في  شرط الامتثال للتشريع الذي يحكم دخول وخروج المواطنين الأجانب وإقامتهم. ونلاحظ أن شركائنا الصينيين ونحن ملتزمون بشكل متبادل بالتنمية المستمرة للتعاون وتعميق التعاون العملي".

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