روسيا والصين تطلقان مناورات بحرية مشتركة بالقرب من المياه الأمريكية

قال مسؤولون إن الصين وروسيا أطلقتا مناورات بحرية مشتركة غير مسبوقة بالقرب من المياه الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مما أثار استجابة كبيرة من البحرية الأمريكية.

كانت 11 سفينة روسية وصينية على البخار بالقرب من جزر ألوشيان في ألاسكا في خطوة 'استفزازية للغاية' وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

يُعتقد أنه أكبر قافلة بحرية اقتربت من الشواطئ الأمريكية.

تم نشر أربع مدمرات أمريكية وطائرة P-8 Poseidon ردًا على توجيه السفن بعيدًا عن الأراضي الأمريكية لتجنب وقوع حادث دولي خطير ، وفقًا لمسؤولين.

قال السناتور دان سوليفان من ألاسكا ، وهو عضو جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ، لصحيفة وول ستريت جورنال إن الدورية كانت بمثابة تذكير بأن الولايات المتحدة دخلت `` حقبة جديدة من العدوان الاستبدادي '' ، لكنه أشاد برد القوات البحرية القوية.

وشبهه بحادث مشابه ولكنه أصغر في سبتمبر الماضي ، حيث أرسلت الولايات المتحدة قاطعًا واحدًا لخفر السواحل لمرافقة طراد صواريخ موجه صيني إلى جانب سفينتين صينيتين أخريين وأربع سفن روسية على بعد 90 ميلاً شمال جزر ألوشيان.

حجم آخر عملية مشتركة بين الصين وروسيا هو 'سابقة تاريخية' ، وفقا لبرينت سادلر ، الباحث البارز.

وقال لصحيفة وول ستريت جورنال: 'بالنظر إلى سياق الحرب في أوكرانيا والتوترات حول تايوان ، فإن هذه الخطوة استفزازية للغاية'.

وأكد متحدث باسم القيادة الشمالية الأمريكية قيام روسيا والصين بدورية بحرية مشتركة بالقرب من ألاسكا ، لكنه لم يحدد عدد السفن أو موقعها على وجه الدقة.

أجرت الأصول الجوية والبحرية تحت قيادتنا عمليات لضمان الدفاع عن الولايات المتحدة وكندا. وظلت الدورية في المياه الدولية ولم تعتبر تهديدا ''.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي إنه تم نشر حاملة الطائرات جون إس ماكين ويو إس إس بينفولد ويو إس إس جون فين ويو إس إس تشونج هون ردا على ذلك.

تأتي التدريبات وسط معركة قوة ناشئة في القطب الشمالي ، حيث تسعى القوات البحرية الروسية والصينية لمواجهة التحالفات الأمريكية مع اليابان وكوريا الجنوبية وشركاء إقليميين آخرين.

شوهدت سفن حربية روسية وسفن أبحاث صينية في مياه القطب الشمالي من قبل ، لكن الدوريات المشتركة هي تطور جديد.

قال الأدميرال جون أكويلينو ، الذي يقود القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ ، الشهر الماضي إن التدريبات الروسية والصينية المشتركة قد ازدادت.

لا أرى سوى التعاون يزداد قوة ، وهذا مثير للقلق. هذا عالم خطير.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن الدورية في وقت سابق هذا الأسبوع لم تكن تستهدف واشنطن.

وفقًا لخطة التعاون السنوية بين الجيشين الصيني والروسي ، قامت السفن البحرية للبلدين مؤخرًا بتسيير دوريات بحرية مشتركة في المياه ذات الصلة في غرب وشمال المحيط الهادئ.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو 'هذا الإجراء لا يستهدف أي طرف ثالث ولا علاقة له بالوضع الدولي والإقليمي الحالي'.