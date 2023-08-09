ارتفاع استهلاك أوكرانيا للذخائر والقذائف في الحرب ضد روسيا |فيديو

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن احتياج أوكرانيا لمزيد من القذائف المدفعية والذخائر في حربها ضد روسيا.

وأوضح التقرير أن القذائف والذخائر أحد أهم الجوانب في الحرب الأوكرانية، وهناك زيادة في استهلاك أوكرانيا من الذخائر .

وتابع التقرير أن ارتفاع استهلاك الذخيرة أجهد مخزونات الدول الداعمة لأوكرانيا في حربها ضد روسيان وعلى رأسهم أمريكا ودول حلف الناتو.

وأكمل التقرير أن أمريكا اتجهت إلى تكثيف إنتاجها من الذخائر ، حيث تصنع أمريكا حوالي 24 ألف قذيفة شهريا.

ولفت التقرير إلى أنه هناك خطة أمريكية لزيادة الإنتاج من القذائف إلى 80 ألف قذيفة شهريا وزيادة انتاج القذائف تزيد من تحديات أمريكا.