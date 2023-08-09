سعر العملات العربية والأجنبية اليوم 9-8-2023

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9-8-2023، بدون أي تغيير داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار
وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر اليورو
وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.76 جنيه للشراء و 33.91 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني
بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 39.2 جنيه للشراء و 39.37 جنيه للبيع.
الدولار الكندي
وصل سعر الدولار الكندي إلي 22.91 جنيه للشراء و 23.0124 جنيه للبيع.
الكرون الدنماركي
بلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 4.53 جنيه للشراء و 4.55 جنيه للبيع
الكرون النرويجي
وصل سعر الكرون النرويجي إلي 2.99 جنيه للشراء و 3.01 جنيه للبيع.
الكرون السويدي
بلغ سعر الكرون السويدي نحو 2.87 جنيه للشراء و 2.89 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري
وصل سعر الفرنك السويسري لنحو 35.16 جنيه للشراء و 35.32 جنيه للبيع
100 ين ياباني
بلغ سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 21.52 جنيه للشراء و 21.61 جنيه للبيع
اليوان
وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.3 جنيه للبيع
الدولار الاسترالي
سجل سعر الدولار الاسترالي مقابل الجنيه نحو 20.04 جنيه للشراء و 20.13 جنيه للبيع
العملات العربية
وعلي سياق متصل استقرت العملات العربية والخليجية في بداية تعاملات اليوم
الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع
الدرهم الإماراتي
بلغ سعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي
وصل سعر الدينار الكويتي نحو 100.17 جنيه للشراء و 100.61 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني
وصل سعر الدينار البحريني لنحو 81.8 جنيه و 82.518 جنيه للشراء.
الريال العماني
سجل سعر الريال العماني نحو 80.07 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع
الريال القطري
وصل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع
الدينار الأردني
سجل سعر الدينار الأردني نح 43.425 جنيه للشراء و 43.73 جنيه للبيع.