سعر العملات العربية والأجنبية اليوم 9-8-2023

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9-8-2023، بدون أي تغيير داخل البنوك المصرية.



سعر الدولار



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



سعر اليورو



وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.76 جنيه للشراء و 33.91 جنيه للبيع.



الجنيه الإسترليني



بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 39.2 جنيه للشراء و 39.37 جنيه للبيع.



الدولار الكندي



وصل سعر الدولار الكندي إلي 22.91 جنيه للشراء و 23.0124 جنيه للبيع.



الكرون الدنماركي



بلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 4.53 جنيه للشراء و 4.55 جنيه للبيع

الكرون النرويجي



وصل سعر الكرون النرويجي إلي 2.99 جنيه للشراء و 3.01 جنيه للبيع.



الكرون السويدي



بلغ سعر الكرون السويدي نحو 2.87 جنيه للشراء و 2.89 جنيه للبيع.



الفرنك السويسري



وصل سعر الفرنك السويسري لنحو 35.16 جنيه للشراء و 35.32 جنيه للبيع



100 ين ياباني



بلغ سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 21.52 جنيه للشراء و 21.61 جنيه للبيع



اليوان



وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.3 جنيه للبيع



الدولار الاسترالي



سجل سعر الدولار الاسترالي مقابل الجنيه نحو 20.04 جنيه للشراء و 20.13 جنيه للبيع

العملات العربية



وعلي سياق متصل استقرت العملات العربية والخليجية في بداية تعاملات اليوم



الريال السعودي



سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع



الدرهم الإماراتي



بلغ سعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.



الدينار الكويتي



وصل سعر الدينار الكويتي نحو 100.17 جنيه للشراء و 100.61 جنيه للبيع.



سعر الدينار البحريني



وصل سعر الدينار البحريني لنحو 81.8 جنيه و 82.518 جنيه للشراء.



الريال العماني



سجل سعر الريال العماني نحو 80.07 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع



الريال القطري



وصل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع



الدينار الأردني



سجل سعر الدينار الأردني نح 43.425 جنيه للشراء و 43.73 جنيه للبيع.

