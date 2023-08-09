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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر العملات العربية والأجنبية اليوم 9-8-2023

اسعار العملات
اسعار العملات

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9-8-2023، بدون أي تغيير داخل البنوك المصرية.


سعر الدولار


وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 8 أغسطس 2023 ..وهذا سعر صرف الدولار|فيديو


سعر اليورو


وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.76 جنيه للشراء و 33.91 جنيه للبيع.


الجنيه الإسترليني


بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 39.2 جنيه للشراء و 39.37 جنيه للبيع.


الدولار الكندي


وصل سعر الدولار الكندي إلي 22.91 جنيه للشراء و 23.0124 جنيه للبيع.


الكرون الدنماركي


بلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 4.53 جنيه للشراء و 4.55 جنيه للبيع

الكرون النرويجي


وصل سعر الكرون النرويجي إلي 2.99 جنيه للشراء و 3.01 جنيه للبيع.


الكرون السويدي 


بلغ سعر الكرون السويدي نحو 2.87 جنيه للشراء و 2.89 جنيه للبيع.


الفرنك السويسري


وصل سعر الفرنك السويسري لنحو 35.16 جنيه للشراء و 35.32 جنيه للبيع


100 ين ياباني


بلغ سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 21.52 جنيه للشراء و 21.61 جنيه للبيع


اليوان


وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.3 جنيه للبيع


الدولار الاسترالي


سجل سعر الدولار الاسترالي مقابل الجنيه نحو 20.04 جنيه للشراء و 20.13 جنيه للبيع

العملات العربية


وعلي سياق متصل استقرت العملات العربية والخليجية في بداية تعاملات اليوم


الريال السعودي


سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع


الدرهم الإماراتي


بلغ سعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.


الدينار الكويتي 


وصل سعر الدينار الكويتي نحو 100.17 جنيه للشراء و 100.61 جنيه للبيع.


سعر الدينار البحريني


وصل سعر الدينار البحريني لنحو 81.8 جنيه و 82.518 جنيه للشراء.

 

 


الريال العماني


سجل سعر الريال العماني نحو 80.07 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع


الريال القطري


وصل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع


الدينار الأردني


سجل سعر الدينار الأردني نح 43.425 جنيه للشراء و 43.73 جنيه للبيع.
 

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