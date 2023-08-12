عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار الدولار وسط تزايد التوقعات بوقف رفع الفائدة في أمريكا

صدى البلد

استقر الدولار  وسط تزايد التوقعات بأن الفدرالي الأميركي سينهي دورة رفع أسعار الفائدة بعدما أظهرت بيانات ارتفاعًا معتدلاً لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو ، فيما يحوم الين قرب عتبة رئيسية عند 145 للدولار.
              
وتراجع الين 0.10% إلى 144.89 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو أدنى مستوياته منذ 30 يونيو  عندما اخترق مستوى 145 مقابل الدولار، مما أثار مخاوف المستثمرين من جولة أخرى من التدخلات من جانب السلطات اليابانية.
              
وتدخلت اليابان في سبتمبر  من العام الماضي عندما ارتفع الدولار وتجاوز 145 ينًا.
              
كما هبط الين مقابل اليورو إلى 159.135، وهو ما يقل قليلاً عن ذروة 15 عامًا التي لامسها اول أمس الخميس عند 159.19.
              
وأظهرت بيانات نشرت أمس الجمعه أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.2% الشهر الماضي وهي النسبة نفسها المسجلة في يونيو حزيران، فيما زاد المؤشر 3.2% في يوليو تموز على أساس سنوي.
              
وأدى تباطؤ التضخم إلى جانب تباطؤ نمو الوظائف إلى تعزيز توقعات الخبراء بأن الفدرالي الأميريكي سيكون قادرًا على إدارة "هبوط ناعم" للاقتصاد.
              
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة 0.078% إلى 102.54، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
              
وارتفع اليورو 0.08% إلى 1.0988 للدولار، وزاد الدولار الأسترالي 0.20% إلى 0.6534 دولار.
              
وصعد الجنيه الإسترليني في أحدث تداول إلى 1.2684 دولار وارتفع 0.07 خلال اليوم ويتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

أسعار المستهلكين اسعار الفائدة التعاملات الآسيوية الدولار السلطات اليابانية الفدرالي الأميركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

الطب 92% وأسنان 91% .. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

المليار التاسع.. صورة فضائية تكشف الجديد عن سد النهضة وتأثيره على مصر

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

ترشيحاتنا

إضافة دواء شهير لعلاج ألم العضلات والعظام لجدول المخدرات.. تعرف عليه

أسعار ومواصفات.. أوبل موكا موديل 2024 الجديدة فى مصر

Google تحذر مستخدميها: ابق نشطا أو سنحذف حسابك

مفاجأة.. أحمد حسن: الأهلي حصل على توقيع البرازيلي سوزا 4 مواسم

لماذا لم يحضر أحد مؤتمر قادة جيوش إيكواس اليوم؟

فرنسا .. إخلاء برج إيفل بالعاصمة باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن إغماء ماهر المعيقلي.. أطعمة تقضى على النحافة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

هل كل الأورام سرطانية؟ .. تفاصيل صادمة

فستان شفاف.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبى الثامن للطب النفسى للقوات المسلحة

فيديو

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

زاد 170 جنيها فجأة.. قفزة في أسعار الذهب وهذا سعر عيار21 الآن..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ