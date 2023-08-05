رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

يبحث الالاف عن سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك المختلفة، بعد قرار البنك المركزي بخصوص أسعار الفائدة، بينما تراجع الدولار رسميا طبقا لمؤشر الأخضر عالميا.

سعر الدولار اليوم في مصر

ويبحث الكثير عن أخر أسعار الدولار في مصر الأن بعد قرار البنك المركزي أمس الأول، حيث استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تلامس 5 أشهر.

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سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويعتبر سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، أبرز ما يبحث عنه الكثير من المستوردين والمستثمرين ، وغيرهم، حيث أعلنت البنوك سعره بشكل يومي على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تلامس 5 أشهر.

الدولار

قرار البنك المركزي

وقرر البنك المركزي ممثلا في لجنة السياسة النقديـة، أمس الأول رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، على خلاف التوقعات التي أشارت إلى تثبيت الفائدة.

وتم رفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

سعر الدولار البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار

وتراجع سعر الدولار عالميا بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 102.04 نقطة بحلول الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش، بعد 102.60 أمس الأول و99.7 في يوليو الماضي ، و 104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022