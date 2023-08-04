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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

الدولار 
الدولار 

يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك المختلفة، أبرز ما يبحث عنه الكثير بعد ساعات من اجتماع البنك المركزي بعد رفع أسعار الفائدة، بينما تراجع سعر الدولار رسميا طبقا لمؤشر الأخضر.

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سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، فهو محل اهتمام الكثير من المستوردين والمستثمرين ، وغيرهم، حيث أعلنت البنوك سعره بشكل يومي على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تلامس 5 أشهر.

الدولار 

قرار البنك المركزي 

وقبل ساعات، قرر البنك المركزي ممثلا في لجنة السياسة النقديـة، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك.

وتم رفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

الدولار 

قرار الفيدرالي

وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر الأربعاء رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساسا جديدة لتسجل الفائدة الأمريكية أعلى مستوياتها في 22 عاما، ما أدى إلى صعود مؤشر الدولار بقوة إلى 102.60 نقطة بعد 99.7 في يوليو الماضي.

سعر الدولار البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار 

وهبط سعر الدولارعالميا بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الأمريكية  أمام 6 عملات رئيسية ليسجل  102.38 نقطة بحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش، بعد  102.60 أمس و99.7 في يوليو الماضي ، و 104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.

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