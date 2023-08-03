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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن تخلي الدول عن الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن عملية التخلي عن الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي مستمرة بلا هوادة، حيث تنجذب العديد من البلدان نحو مسار استخدام العملات الوطنية.

وقال بيسكوف، إن “عملية التخلي عن الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي مستمرة بلا هوادة، والعديد من البلدان تنجذب نحو مسار استخدام العملات الوطنية للتسويات المتبادلة، ومن الطبيعي أن تجري مناقشات الخبراء حول إمكانية وملاءمة وجدوى خطط لتقديم العملة”.

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الغرب بسبب إساءة استخدام الدولار الأمريكي وتسليحه كأداة في الشؤون الدولية للضغط على الدول الأخرى.

أيام الدولار معدودة

ويبدو أن أيام هيمنة الدولار الأمريكي أصبحت معدودة حيث اعتمدت دول متعددة عملات بديلة للدولار الأمريكي للمعاملات الدولية.

في اجتماعه مع رئيسة بنك بريكس، أكد بوتين على إنشاء نظام نقدي جديد، وهو أمر ذو أهمية قصوى للعالم اليوم ويمكن تحقيقه من خلال توسيع بنك بريكس.

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وقال بوتين لروسيف: "ليس لدي شك في أنه باستخدام خبرتك الغنية في الحكومة والمعرفة في هذا المجال، ستفعل كل شيء لتطوير هذه المؤسسة، والتي أعتقد أنها مهمة للغاية اليوم".

الدولار الدولار الأمريكى الكرملين روسيا

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