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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 3-9-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

وجاء متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص منها  " الأهلي الكويتي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهليQNB، المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، المشرق، بلوم".

سعر صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم الخميس 31 أغسطس

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 31 أغسطس

سجل أدني سعر دولارفي البنوك المصرية اليوم الأحد 3-9-2023؛ نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

جاء أقل سعر دولار مقابل الجنيه في 3 بنوك حكومية أبرزها “ مصر، الأهلي، التنمية الصناعية”.

 

استقرار السعر 

شهدت اسعار الدولار استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 3-9-2023، دون أي تغيير في معظم البنوك العاملة داخل السوق المصرية

سعر البنك المركزي


وقال تقرير مصرفي إن متوسط سعر الدولار قد شهد استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد داخل البنك المركزي المصري ليسجل 30.84 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع.

 

أقل سعر 


سجل سعر أعلي دولار في البنوك بقيمة 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

 

دعم افريقيا

واستضاف البنك المركزي المصري برنامجا تدريبيًا بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا (CMI)، حول "تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى وأثرهما على البنوك المركزية"، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس 2023.
يأتي ذلك استمرارًا للدور الرائد للبنك المركزي المصري في تحقيق التكامل المصرفي بين البنوك المركزية الإفريقية، حيث يشارك في البرنامج التدريبي 35 مشاركًا يمثلون 9 بنوك مركزية من الدول الأعضاء بالكوميسا فضلًا عن وفد المعهد النقدي للكوميسا، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات التدريبية مناقشات حول كيفية تطبيق تكنولوجيا البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بالقطاعين المصرفي والمالي ومع التركيز على البنوك المركزية.

وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشئون الإفريقية، على أهمية موضوع البرنامج التدريبي في توعية البنوك المركزية الإفريقية بالدور الذي يلعبه تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في أداء وظائفها الرئيسية خاصة في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية الراهنة.

أشارت إلى أن البنك المركزي المصري حريص على الاستمرار في جهوده الرامية لدعم بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الإفريقية، لاسيما وأن هذا هو العام التاسع على التوالي الذي يقدم فيه البنك المركزى برامج تدريبية للعاملين بالبنوك المركزية بدول الكوميسا.
 

 

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