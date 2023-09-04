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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 4_9_2023 |فيديو

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

استعرضت الإعلامية لميس سلامة  تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 4 سبتمبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  غبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
 

أسعار  الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.36 جنيه للبيع، و 33.21 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.98 جنيه للبيع، و39.80 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.44  جنيه للبيع، و99.99 جنيه للشراء .

 

الدولار العملات العربية والاجنبية سعر الدولار اليوم سعر الريال السعودى سعر اليورو

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