عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار وزير التموين: الدولار سيتراجع أمام الجنيه بعد انضمام مصر لـ "بريكس"

دولار
دولار

أشاد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، برؤية القيادة السياسية في الانضمام لمجموعة بريكس، مؤكد أن دخول مصر هذا التكتل يشير إلى قوة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي حيث تعد مركزا للتجارة العالمية.

وأضاف الدكتور ناجي فرج في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، انضمام مصر لتكتل بريكس نقلة نوعية للاقتصاد المصري، وسيساهم في قوة الجنيه وتراجع الدولار أمامه.

تابع مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أسعار الذهب شهدت انخفاضا عالميا خلال الأيام الماضية لنحو 30 دولار، لتصل الأوقية إلى 1917 جنيه، لافتا إلى أن مبادرة زيرو جمارك لها تأثير قوي جدا على اتزان الأسواق لذلك طالبنا بمد المبادرة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

رفع اسم حارس مرمى الزمالك من قائمة الفريق

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

ترشيحاتنا

بـ 170 الف جنيه .. اركب فيرنا 2005 بأفضل سعر للمستعمل

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. موعد إعلان النتيجة

وزير الرياضة يشيد بنتائج منتخب مصر للجودو بأول أيام البطولة الإفريقية بالمغرب

سيموت هناك.. ضابط مخابرات أمريكي يسخر من زيارة بلينكن لـ أوكرانيا

المنتخب الأولمبي يتعادل مع روسيا وديا 1/1

عربيات الغلابة..5 عربيات مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

ارتفاع أسعار حبوب منع الحمل.. طرق طبيعية لتنظيم الإنجاب

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ