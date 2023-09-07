مستشار وزير التموين: الدولار سيتراجع أمام الجنيه بعد انضمام مصر لـ "بريكس"

أشاد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، برؤية القيادة السياسية في الانضمام لمجموعة بريكس، مؤكد أن دخول مصر هذا التكتل يشير إلى قوة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي حيث تعد مركزا للتجارة العالمية.

وأضاف الدكتور ناجي فرج في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، انضمام مصر لتكتل بريكس نقلة نوعية للاقتصاد المصري، وسيساهم في قوة الجنيه وتراجع الدولار أمامه.

تابع مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أسعار الذهب شهدت انخفاضا عالميا خلال الأيام الماضية لنحو 30 دولار، لتصل الأوقية إلى 1917 جنيه، لافتا إلى أن مبادرة زيرو جمارك لها تأثير قوي جدا على اتزان الأسواق لذلك طالبنا بمد المبادرة.

