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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظهور ورقة نقدية|روسيا تحسم الجدل بشأن استخدام عملة بريكس والتخلص من الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

كشفت السفارة الروسية في جنوب أفريقيا، حقيقة المعلومات التي ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي حول تقديم رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في بريتوريا لعينة من الأوراق النقدية للعملة الموحدة للدول الأعضاء في مجموعة بريكس.

وكتبت السفارة الروسية في جنوب أفريقيا، عبر قناتها علي “تليجرام”، "في الأول من سبتمبر أقيمت في بريتوريا فعالية بروتوكولية نظمتها سفارة الدولة بمناسبة قبول أعضاء جدد في مجموعة بريكس. وتم خلال الفعالية تقديم هدية لأحد المشاركين في الأمسية "ورقة نقدية تذكارية لدول بريكس" أصدرتها دار الطباعة عشية قمة بريكس الخامسة عشرة في جوهانسبرج”.

وأضافت أن “إصدار الورقة النقدية التذكارية لدول بريكس هو مبادرة خاصة حصرية لا تعكس قرارات”.

وشددت السفارة الروسية  على ضرورة قيام العاملين في مجال الإعلام بالتأكد من دقة المعلومات قبل نشرها، وأوصت بتقديم طلب ذلك مباشرة إلى البعثة الدبلوماسية نفسها.

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وتضم مجموعة بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرج، والتي قرر الزعماء بعدها دعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح أعضاء كاملي العضوية في التحالف، أصدر زعماء دول الشراكة تعليمات لوزراء ماليتهم بدراسة مسألة إنشاء نظام دفع واحد بعملة موحدة.

وقال الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، إن أعضاء المجموعة سيناقشون العام المقبل إنشاء عملة موحدة، والابتعاد عن الدولار الأمريكي.

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