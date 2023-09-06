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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جديد للدولار|الأخضر يفقد 5 جنيهات بالسوق السوداء بعد بريكس وقرار الحكومة

الدولار
الدولار

تراجع سعر الدولار اليوم في مصر بقوة في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى نحو 5 جنيهات، متراجعا من متوسط 42 إلى نحو يبدأ من 37 جنيها فقط اليوم، وسط دعوات بالتخلص من الدولار بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس وقرار الحكومة الأخير.

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تقليل الاعتماد على الدولار

وتراجع الدولار على خلفية اعلان انضمام مصر للبريكس الذي يضم 3 من أهم الدول الاقتصادية الكبرى في العالم وهي روسيا والصين والهند،  ما يؤدى إلى تخفيف الضغط على الدولار، إذ تراجع سعره بقوة خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن جانبه قال الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري،  في تصريحات تليفزيونية، إن الاستفادة من انضمام مصر للبريكس، تتمثل في إنه حال نجاح البنك المركزي في وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% إذا حدث تبادل تجاري بالعملة المحلية مع الهند والصين.

الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الكثير اليوم في مصر عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر، عدا البنك المركزي.

رسوم الإقامة بالدولار

وقرر مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي ، قبل أيام قليلة إلزام الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة فقط، كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.

الدولار 

سعر الدولار في البنك المركزي

وشهد سعر الأخضر تراجعا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع 
سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي:

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار 

وارتفع سعر الدولار عالميا بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بشكل طفيف.

 وسجل المؤشر 104.78  بحلول الساعة 22:10 بتوقيت جرينتش، بعد  104.10 نقطة أمس، و99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.

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