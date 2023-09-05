الدولار يلامس أعلى مستوياته في 3 أشهر عالميا.. تفاصيل

ارتفع الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء، حيث تحول المتداولون إلى هذا الملاذ الآمن بعد أن أثرت نتائج نشاط الخدمات الصيني المخيب للآمال على معنويات الرغبة في المخاطرة.



في الساعة 11:25 بتوقيت الرياض، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.35٪ عند 104.559، بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر.

أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة له في ثمانية أشهر في أغسطس، مع فشل التحفيز من بكين حتى الآن في إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل فعال.



وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات كايكسين بمقدار 51.8 في أغسطس، وهو أقل من التوقعات التي وصلت إلى 53.6 ورقم يوليو البالغ 54.1.



وقد أدت خيبة الأمل هذه إلى لجوء المتداولين إلى الدولار الأمريكي باعتباره ملاذ آمن، مع ارتفاع مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو.

وفي الوقت نفسه، ارتفع {{2111|زوج العملات اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي}} بنسبة 0.3% إلى 7.2940، مع انخفاض اليوان إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

ومن المقرر أن تعود السوق الأمريكية من العطلة العامة يوم الاثنين، ومن المرجح أن ينصب التركيز على عدد مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين من المقرر أن يتحدثوا هذا الأسبوع، مما سيقدم المزيد من الإشارات حول السياسة النقدية قبل الاجتماع المرتقب بشدة في وقت لاحق من سبتمبر.

وفي الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة، فمن المتوقع أيضًا أن يكرر خططه لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

انخفض زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 1.0764 قبل إصدار بيانات نشاط منطقة اليورو النهائية لشهر أغسطس، والتي من المتوقع أن ترسم صورة سلبية لقوة الاقتصاد في المنطقة.

ومن المتوقع أن يأتي مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو عند 47.0 في أغسطس، وهو انخفاض أكبر في منطقة الانكماش من 48.6 في الشهر السابق.

كما أدت سلسلة من البيانات الضعيفة في منطقة اليورو، خاصة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى زيادة احتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي بإيقاف دورة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المقرر أن تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، وهو يومها الثاني على التوالي في دائرة الضوء. ورفضت لاجارد يوم الاثنين التخلص من الانطباع بأن مسؤولي البنك المركزي كانوا يتطلعون إلى إيقاف سلسلة رفع أسعار الفائدة مؤقتًا في الاجتماع الذي سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما انخفض زوج العملات الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 1.2584، ومن المتوقع أيضًا أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة، ليقع في منطقة الانكماش عند 47.9 في أغسطس، من 50.8 في الشهر الماضى.

انخفض زوج العملات الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.3% عند 0.6373، مع تعرض الدولار الأسترالي لضربة قوية بعد أن أبقى بنك الاحتياطي سعر الفائدة النقدي المستهدف عند 4.10%، ولم يقدم أي تغييرات على موقف الانتظار والترقب الذي يحيط باجتماعه الأخير الذي يرأسه الحاكم فيليب لوي.

ولقد أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي الآن أسعار الفائدة ثابتة للشهر الرابع على التوالي، وعلى الرغم من أنه ترك الباب مفتوحًا أمام الزيادات المستقبلية، إلا أن الأسواق لا ترى إلا فرصة ضئيلة فقط فيما يتلعق برفع أسعار الفائدة من هذه النقطة.

وعلى صعيد آخر، ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.3% ليصل إلى 146.93، مع اقتراب الزوج من أعلى مستوى له في أسبوع ومن المرجح أن يتجه نحو مستوى 150 ما لم تختر السلطات اليابانية التدخل.