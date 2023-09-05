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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولار بـ 30.84 جنيه.. تعرف على أسعار العملات اليوم

الدولار
الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 5- 9-2023.

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم  الثلاثاء
 

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.43 جنيه للبيع، و 33.32 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.120 جنيه للبيع، و38.96 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.37 جنيه للبيع، و100.2 جنيه للشراء.

 

 

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