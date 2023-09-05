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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب يتراجع عالميا بأمر الدولار.. الهبوط قد يتعمق وهذا ما يمنع الصعود

الذهب يتراجع بأمر
الذهب يتراجع بأمر الدولار.. الهبوط قد يتعمق

 

تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، على الرغم من أن التداول كان هادئًا إلى حد ما مع بحث الأسواق عن المزيد من الإشارات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النقدية بعد توقف أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع هذا الشهر.

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1962 دولار للأوقية.
فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.08% إلى 1936 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 104.367 نقطة.

اتجهت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم نحو الانخفاض الطفيف وسط تداولات هزيلة، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار.


تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية 0.1% إلى 1965.70 دولار للأوقية، فيما كانت معظم الأسواق الأمريكية مغلقة بمناسبة عطلة عيد العمال.
ومن المرجح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، كما راهن المتداولون يوم الجمعة بعد قفزة في معدل البطالة في أمريكا ونمو معتدل للأجور يشير إلى أن ظروف سوق العمل آخذة في التحسن.

قال هارشال باروت، كبير المستشارين في "ميتال فوكاس - Metals Focus": إن احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية أعلى لفترة أطول سيحد من ارتفاع أسعار الذهب.
وأضاف باروت: إنه إذا شهد الاقتصاد الأمريكي هبوطًا سلسًا، فهناك احتمال لمزيد من الهبوط في الذهب.
دعمت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة الرهانات على سيناريو الهبوط الناعم، حيث هدأت المخاوف بشأن التضخم والركود إلى حد ما، وعززت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.


سيتلقى المستثمرون إشارات بشأن أسعار الفائدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين سيتحدثون خلال هذا الأسبوع، قبل اجتماع السياسة في 19-20 سبتمبر.


وفقًا لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية على إنفستنغ السعودية، يرى المتداولون فرصة بنسبة 93٪ لترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع هذا الشهر، وحوالي 60٪ أن تظل المعدلات عند المستويات الحالية لبقية العام.

يفقد الذهب جاذبيته، الذي لا يحقق أي فائدة، عندما ترتفع أسعار الفائدة.
استقر مؤشر الدولار الأمريكي أقل بقليل من المستوى 104.447 الذي وصل إليه في 25 أغسطس، والذي كان الأعلى منذ أوائل يونيو، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.

تراجعت الفضة الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.86 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 947.55 دولارًا، واستقر البلاديوم عند 1221.66 دولارًا.

أسعار الذهب مؤشر الدولار الأمريكي

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