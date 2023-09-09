الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

يعتبر سعر الدولار اليوم في مصر من أبرز ما يجري عليه عمليات البحث عبر محرك جوجل، والذي سجل قفزة قوية خلال الساعات القليلة الماضية عالميا، بحسب مؤشر الدولار، وذلك لأول مرة منذ شهور، ليسجل مستويات جديدة.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

الدولار

كما زاد البحث خلال الساعات الماضية عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين، إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

ومحليا شهد سعر الدولار تراجعها ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى نحو بين 4 - 5 جنيهات.

الانضمام للبريكس

وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازية السوداء على خلفية إعلان انضمام مصر للبريكس الذي يضم 3 من أهم الدول الاقتصادية الكبرى في العالم وهي روسيا والصين والهند، ما يؤدى إلى تخفيف الضغط على الدولار، بحسب ما قال ناجي فرج مستشار وزير التموين في تصريحات تليفزيونية.

رسوم الإقامة بالدولار

وقررت الحكومة قبل عدة أيام إلزام الأجانب المتقدمين، للحصول على الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة فقط.

كما أكد قرار الحكومة على جواز تحويل رسوم الإقامة بما يعادل الدولار من العملات إلى الجنيه، وألزم القرار بسداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.

سعر الدولار في البنك المركزي

وشهد سعره تراجعا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار = 30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع

سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي:

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

مؤشر الدولار

قفز سعر الدولار عالميا بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بشكل قوي خلال ساعات.

وسجل المؤشر 105.06، بعد 104.83 نقطة أمس الأول ، و99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.