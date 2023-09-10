عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات الأسبوعية

صدى البلد

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الأحد وبداية التعاملات الأسبوعية، في البنوك المصرية.


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .. وفي البنك التجارى الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.88 جنيه للشراء و 33.14 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.99 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.02 جنيه للشراء، 33.13 جنيه للبيع.


كما سجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية .


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.28 جنيه للشراء و38.60 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.41 جنيه للشراء، و38.73 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.43 جنيه للشراء و38.57 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات العربية .. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.07 جنيه للشراء و100.03 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

قرار مُفاجئ بإيقاف قيد بعض الطلاب بالمدارس قبل بدء الدراسة بأيام|تعرف على السبب

العاصفة دانيال تهدد اليونان بكوارث وتتجه إلى ليبيا.. الأرصاد تحدد موقفها من مصر

غضب في الزمالك بسبب عقود تأجير محلات النادي

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

ترشيحاتنا

ماينوب المخلص إلا موته.. إنهاء حياة شاب أثناء فضه مشاجرة بين عائلتين

رئيس الوزراء الهندي يقدم هدية لوزير الخارجية الروسي

بعد تفقد رئيس الوزراء.. تعرف على آخر تطورات المتحف المصري الكبير|تفاصيل

بـ 2200 جنيه فقط.. مفاجأة قوية تضرب أسعار الذهب| اعرف الجرام بكام

نص كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين

شاهد.. هذا ما يحدث في اليوم الثاني لقمة العشرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنافسة حارة.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتشعل السوشيال ميديا |صور

العاصفة دانيال تهدد اليونان بكوارث وتتجه إلى ليبيا.. الأرصاد تحدد موقفها من مصر

4 نصائح مهمة من هيئة الدواء لمرضي انخفاض ضغط الدم

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ