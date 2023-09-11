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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

دون أي ارتفاعات.. سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 11-9-2023

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، للشهر السادس على التوالي في البنوك العاملة في مصر، دون أي ارتفاعات.

وننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الأهلي الكويتي نحو  30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار اليوم 

أسعار الدولار فى مصر اليوم 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك(الأهلى المتحد، التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى المصرف العربي الدولي، الامارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، كريدى اجريكول، قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC، بلوم) نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

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انهيار الدولار وظهور عملة موحدة جديدة .. هل تدمر مجموعة بريكس الاقتصاد الأمريكي؟

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نهاية الأخضر .. روسيا والصين توجهان ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء الدولار اليوم الاثنين 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الاثنين  مسجلا 30.95جنيه للشراء.

 

سعر الدولار في مصر

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 

في أوائل أغسطس الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

أسعار الفائدة الأمريكية 

وتترقب الأسواق العالمية اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر انعقاده هذا الشهر ،في شهر يوليو الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وصولاً إلى إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، لتصل معدلات الفائدة بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً، وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي.

 

مستهدفات مصر من العملة الصعبة 

وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة ،وأيضا عوائد برنامج الطروحات الحكومية والتي سجلت نحو 5 مليارات دولار حتى الآن.

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