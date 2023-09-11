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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتقويض قيمة الدولار.. البنك المركزي الصيني يتدخل لإنقاذ اليوان

اليوان الصيني
اليوان الصيني

انتعش اليوان الصيني من أدنى مستوياته بعد تدخل البنك المركزي في البلاد، حيث تعمل الصين على نحو متزايد على تسوية المدفوعات مع شركائها التجاريين بعملتها الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض قيمة الدولار الأمريكي الذي كان قويا ذات يوم.

وانخفضت العملة إلى معدل 7.26 مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، لكنها بلغت ذروتها عند حوالي 7.35 يوم الجمعة قبل أن تستقر عند ما يزيد قليلاً عن 7.32 اليوم الاثنين.

وقال تجار عملة لم يذكر اسمهم في الصين إن البنوك تبيع الدولارات.

وقال كريستوفر وونج، خبير إستراتيجيات الصرف الأجنبي المقيم في سنغافورة، إن “تدخل بنك الشعب الصيني يؤكد تصميم صناع السياسات على إبقاء ضغوط خفض قيمة اليوان تحت السيطرة”.

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خلال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت التقارير أن الصين وروسيا يتقدمان في عملية التخلي عن الدولار، حيث تم تسوية 80٪ من مدفوعات التجارة الثنائية الآن بعملتيهما الوطنية.

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