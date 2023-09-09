الروبل مقابل اليوان.. روسيا تكشف حجم التعامل مع الصين بالعملات الوطنية

كشف دبلوماسي روسي اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 عن مفاجأة بشأن تعامل موسكو مع بكين بالعملات الوطنية، الروبل الروسي واليوان الصيني.

وقال مدير الإدارة الآسيوية الأولى بوزارة الخارجية الروسية جورجي زينوفييف، في مقابلة مع وكالة نوفوستي، إن إلغاء الدولرة في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين قد تم بالفعل.

وأضاف أن أكثر من 80٪ من المدفوعات بين الدول تتم بالعملات الوطنية، مشيرا إلى أن حصة العملات الوطنية في المدفوعات الروسية الصينية تنمو بوتيرة سريعة للغاية.

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه في بداية عام 2022 كان حوالي 25%، واليوم تجاوز بالفعل 80%.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن 90% من حجم التداول التجاري للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عام 2023 سيكون بالعملات الوطنية.