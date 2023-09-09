هبوط اليوان الصيني لأقل مستوى منذ الأزمة العالمية

هبطت عملة اليوان الصينية إلى أقل مستوى منذ الأزمة المالية العالمية ، وذلك بعد صدور بيانات الميزان التجاري.

وتراجعت عملة اليوان في تداولات الأسواق الداخلية (الأونشور) إلى 7.3279 يوان لكل دولار وهو أقل مستوى منذ 12 ديسمبر 2007.

وتراجع اليوان بحوالي 6% منذ بداية العام الجاري، ليصبح واحداً من أسوأ العملات الآسيوية أداءً.

وكشفت البيانات الاقتصادية في الصين اليوم تراجع الصادرات والواردات بنحو 8.8% و7.3% على الترتيب في أغسطس، ومع ذلك فهي مستويات أقل من توقعات المحللين.

وتباطأ التعافي الاقتصادي في الصين الأشهر الماضية رغم التحفيزات التي تقدمها الحكومة الصينية لدعمه.

وقال مينغ مينغ كبير الاقتصاديين لدى Citic Securities ، إن التراجعات الأخيرة في اليوان ترجع بشكل كبير إلى قوة الدولار.