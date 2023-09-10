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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 10-9-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-9-2023، في البنوك المصرية والبالغ عددها 38 بنكًا .

 

وسجّل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

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وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه في البنوك نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والتنمية الصناعية والأهلي المصري.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، المصري لاتمية الصادرات الصادرات، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، المشرق، بلوم، الإسكندرية".
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه الجنيه نحو نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع كأعلي سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي وجاء ثاني أعلي سعر في ميد بنك نحو30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

دعم المسئولية المجتمعية


وقالت الدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي المصري لقطاع المسئولية المجتمعية، إن الجهاز المصرفي مهتم بتمكين الفئات المهمشة باعتباره تكليفا واضحا من القيادة السياسية .
أشارت خلال فعاليات المؤتمر الاقليمي السنوي الأول حول الابتكار والتنمية المستدامة والذي تستضيفه مصر برعاية وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي،في تصريحات لها إلى قيام القطاع المصرفي باتاحة تمويل جاوز الـ 7مليارات جنيه لقطاع الصحة خلال تداعيات كورونا قامت بتدعيم المستشفيات والقطاع الطبي .


وأوضحت أنه تم توفير 150جنيهًا للفئات المهمشة بالمناطق المحرومة وحصولهم علي كراتين رمضان والتي منحتها البنوك .
وأشارت إلى أن استمرار كل من الحكومة والجهاز المصرفي في القيام بدورهم يحتاج لإتاحة المزيد من المعلومات والبيانات الكاملة لقطاع المسئولية المجتمعية لتغطية احتياجات الفئات الأولي بالرعاية.
وتابعت أن الجهاز المصرفي مهتم وداعم قوي لكافة مبادرات دعم وتمكين الشباب خصوصا أن هناك بنوكًا متخصصة تقوم بتمويل المشروعات والبرامج الشبابية المختلفة وبخاصة في مجال ريادة الأعمال.

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