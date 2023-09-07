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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منذ 10 مارس الماضي..مصطفى بكري: استمرار سعر الدولار بالثبات أمام الجنيه للشهر السادس

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن سعر الدولار الامريكي استمر في الثبات اما الجنيه للشهر السادس على التوالي ، مشيرا إلى أن هناك استقرار في سعر الدولار بالبنوك المصرية منذ 10 مارس الماضي.

 

 وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه على الرغم من التقلبات التي تحدث في العالم، سواء من التضخم أو قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، إلا أن السعر به إستقرار.

 

 تراجعا كبيرا 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن نتمنى أن تشهد الأسعار الرسمية تراجعا كبيرا خلال الفترة القادمة.

مصطفى بكري سعر الدولار البنوك المصرية التضخم الفيدرالى الامريكى

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