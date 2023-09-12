عالميا .. ارتفاع سعر الدولار الأمريكي قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عالميا، معوضا انخفاض أمس حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها غدا الأربعاء في شكل مؤشر أسعار المستهلكين.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.15٪ إلى 104.73

في حين أن القراءة القوية من غير المرجح أن تؤثر على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبقي أسعار الفائدة ثابتة عند إعلان سياسته الأسبوع المقبل، إلا أنها قد تزيد التوقعات لمزيد من رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات التالية.

وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في كورباي في تورونتو: “حتى لو ابتعد بنك اليابان عن تحديد سعر الفائدة السلبي، فإن الحقيقة هي أن فروق أسعار الفائدة ستظل كبيرة للغاية”.

وأضاف: “لذلك كان لدينا هذا النوع من رد الفعل المبالغ فيه، وهو أمر شهدناه مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة هنا، وهو نوع من انتصار الأمل على الخبرة الذي تستمر الأسواق في تحقيقه”.