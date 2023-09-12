هذا ما حدث لعملات العالم الرئيسية أمام الدولار اليوم

تراجعت بعض العملات الرئيسية اليوم، الثلاثاء، أمام الدولار الأمريكي، حيث انخفض الين الياباني 0.14% إلى 146.80 دولار، وذلك في خسارة بسيطة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 145.91 في الجلسة السابقة، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن بي سي”.

وعدل الدولار من وضعه على مؤشر الدولار، بتعويضه بعض خسائره التي سجلها في الجلسة السابقة.

وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.0718 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0771 دولار قبل إعلان متوقع من البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة الخميس.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.30 % مقابل الدولار إلى 1.2471 دولار .

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % إلى 104.76، بعد تراجعه 0.46% في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي منذ 13 يوليو.

وارتفع الدولار الأسترالي بشكل بسيط عند 0.6436 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.1%.