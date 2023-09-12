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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يفجر مفاجأة مدوية عن الدولار الأمريكي

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن تقييد المدفوعات بـ الدولار الأمريكي أدى إلى أن جميع البلدان تفكر في المدفوعات بالعملات الوطنية والاحتفاظ بالودائع خارج الولايات المتحدة، ما أدى إلى تقويض الثقة في الغرب.

وفي حديثه في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، قال بوتين: “وصلت القيود على المدفوعات بالدولار إلى درجة أن جميع البلدان تفكر في الدفع بعملاتها الخاصة، وإنشاء أنظمة دفع جديدة، والتفكير فيما إذا كان الأمر يستحق الاحتفاظ بودائعها الخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا أو هل يستحق استثمار أموالك في الأوراق المالية في هذه البلدان".

وأوضح الرئيس الروسي، أنن هناك تقويضاً للثقة فيمن يفرضون هذه القيود.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين، إن الدول الغربية تدمر الإطار الحالي للعلاقات الاقتصادية العالمية الذي ساعدت في بنائه في المقام الأول، مضيفا أن العديد من الدول تعارض ذلك.

وذكر بوتين أن “مشهد الاقتصاد الدولي يتغير جزئيًا لأن بعض الدول، وخاصة الدول الغربية، تدمر نظام العلاقات المالية والتجارية والاقتصادية مع بلدانها”.

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ومع ذلك، قال الرئيس الروسي، إن “هذا النشاط المدمر تزامن مع توسع التعاون التجاري الحقيقي، الذي يشمل العديد من الدول حول العالم التي تقاوم أي ضغوط خارجية وتسعى إلى تحقيق مصالحها الوطنية الخاصة”.

وأضاف بوتين: “إنهم لا يعطون الأولوية للأحداث السياسية المؤقتة، بل للترويج لمشاريعهم الخاصة... المعايير الغربية تلبي احتياجات “المليار الذهبي” المختار، وليس البشرية جمعاء والعالم النامي متعدد الأقطاب”.

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