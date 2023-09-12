بوتين يحذر: الغرب يدمر النظام الاقتصادي العالمي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الدول الغربية تدمر الإطار الحالي للعلاقات الاقتصادية العالمية الذي ساعدت في بنائه في المقام الأول، مضيفا أن العديد من الدول تعارض ذلك.

وفي حديثه في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، ذكر بوتين أن “مشهد الاقتصاد الدولي يتغير جزئيًا لأن بعض الدول، وخاصة الدول الغربية، تدمر نظام العلاقات المالية والتجارية والاقتصادية مع بلدانها”.

ومع ذلك، قال بوتين إن “هذا النشاط المدمر تزامن مع توسع التعاون التجاري الحقيقي، الذي يشمل العديد من الدول حول العالم التي تقاوم أي ضغوط خارجية وتسعى إلى تحقيق مصالحها الوطنية الخاصة”.

وأضاف بوتين: “إنهم لا يعطون الأولوية للأحداث السياسية المؤقتة، بل للترويج لمشاريعهم الخاصة... المعايير الغربية تلبي احتياجات “المليار الذهبي” المختار، وليس البشرية جمعاء والعالم النامي متعدد الأقطاب”.

تأتي تعليقات بوتين بعد أن قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق من هذا الشهر إن مجموعة بريكس، التي أعلنت مؤخرًا عن توسع غير مسبوق، ومنظمة شنغهاي للتعاون (SCO) تكتسبان المزيد من النفوذ الدولي حيث تسعى العديد من الدول إلى تجاوز المؤسسات الدولية التي يهيمن عليها الغرب.