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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يكشف الحالة الوحيدة التي تدفع أوكرانيا إلى الحديث عن السلام

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء،  إنه يعتقد أن أوكرانيا قد تكون مستعدة لمناقشة السلام فقط عندما تنفد الموارد، ولكن ستلجأ كييف حينها إلى وقف محتمل للأعمال العدائية لإعادة التسلح.

وفي حديثه في منتدى في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، كرر بوتين تأكيده أن الهجوم المضاد المستمر في أوكرانيا قد فشل، قائلا إنه لم يؤد إلى "أي نتائج".

وقال بوتين، في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، إن نحو 1500 شخص يلتحقون بالخدمة كل يوم.

وأوضح أن من 1000 إلى 1500 روسي يوقعون عقودا طوعية للانضمام إلى الجيش كل يوم.

جاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا بحاجة إلى تقديم تعبئة إلزامية جديدة لتعزيز جهودها العسكرية في أوكرانيا، وهو أمر قال الكرملين مرارا وتكرارا إنه ليس ضروريا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه على مدى الأشهر الستة أو السبعة الماضية، وقع 270،000 شخص عقودا طوعية، وهو رقم أقل قليلا من 280،000 الذي ذكره الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف في وقت سابق من هذا الشهر.

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