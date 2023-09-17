عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثبات واستقرار بأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

العملات
العملات

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية داليا أيمن، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية التي شهدت ثباتاً واستقراراً. 
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد :

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.21 جنيه للبيع، و 33.09 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.58 جنيه للبيع، و38.45 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.22 جنيه للبيع، و99.88 جنيه للشراء.

أسعار الدولار العملات العربية سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

عقب خسارة السوبر الإفريقي| شوبير يعلن رحيل ثلاثي الأهلي قبل إغلاق سوق الانتقالات.. تفاصيل

أخيرا.. انتهاء أزمة أسعار السجائر| أعرف العلبة بكام

مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر .. تفاصيل مهمة

ترشيحاتنا

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

بعد باليه «الحسناء النائمة».. زعيم كوريا الشمالية يحضر عرضًا للحيوانات المائية بروسيا

على عمق 10 كيلومترات.. زلزال يضرب إندونيسيا

مُتحدية الاتحاد الأوروبي.. 3 دول تمدد حظر واردات حبوب أوكرانيا

حدث ضخم اليوم.. أوكرانيا تشل الحركة الجوية في روسيا.. ماذا يحدث؟

قوات الاحتلال تفرغ المسجد الأقصى من المصلين بالقوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. زوجة طارق العريان تثير ضجة في أحدث ظهور | شاهد

بعد اللوك الأخير .. إطلالات أثارت ضجة لـ نسرين طافش |شاهد

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

5 مشروبات لعلاج الأرق

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ