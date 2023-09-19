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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: عاصفة التنين انتهت منذ 3 سنوات ونعيش أجواء خريفية مميزة

عواصف
عواصف

 أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة، وأن البلاد ستتأثر بمنخفض في طبقات الجو، و التي سينتج عنها تكون شبورة، وغياب الشمس.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن البلاد ستسجل درجات الحرارة غدًا 32 درجة، وأن هذا الرقم أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأشارت إلي أن الأجواء من اليوم حتي مطلع الأسبوع المقبل، سنشهد جوا خريفيا، وأن الجو سيكون مميزا، وسيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية.

ولفتت إلى أن البداية الرسمية لـ فصل الخريف ستكون يوم السبت المقبل، وأن هذا الفصل سيكون لمدة 3 أشهر، بداية من 23-9.

وأوضحت أن هذا الفصل سيشهد درجات الحرارة المنخفضة، وأن سقوط الأمطار في فصل الخريف ستكون الأكثر، وستكون أعلى من المعدلات الطبيعية.

وكشفت أن العاصفة دانيال، مرت وأنه لا يوجد أي عاصفة تؤثر على مصر خلال الفترة المقبلة، وأن ما ينشر على السوشيال ميديا أمر غير صحيح.

عاصفة التنين تقترب

 

وأوضحت أن منخفض التنين انتهي منذ ثلاث سنوات، وأن من يقول عاصفة التنين تقترب أمر غير صحيح، وطالبت من المواطنين بعدم الاستماع لـ الشائعات.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى

القاهرة 32 24
العاصمة الإدارية 33 23
6 أكتوبر 33 24
بنهــــا 32 23
دمنهور 31 24
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 32 23
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 32 23
طنطا 32 24
دمياط 30 24
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 33 23
السويس 32 23
العريش 31 22
رفح 30 22
رأس سدر 33 25
نخل 33 16
كاترين 30 15
الطور 33 23
طابا 33 25
شرم الشيخ 38 27
الإسكندرية 30 24
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 29 22
السلوم 29 20
سيوة 33 20
رأس غارب 35 25
الغردقة 37 26
سفاجا 37 26
مرسى علم 36 27
شلاتين 36 26
حلايب 32 28
أبو رماد 34 28
رأس حدربة 32 29
الفيوم 33 23
بني سويف 34 23
المنيا 35 22
أسيوط 36 21
سوهاج 37 23
قنا 39 23
الأقصر 39 23
أسوان 40 26
الوادي الجديد 38 20
 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة منار غانم الجو عاصفة التنين

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