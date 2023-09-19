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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية ورياح قوية.. تحذير من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

ارشيفي
ارشيفي

 توقع خبراء الأرصاد بالسعودية  استمرار هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من المملكة .

وأشار المركز الوطني للأرصاد السعودية أن المناطق هي : جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.

وأبان المركز في تقريره اليومي عن حالة الطقس في المملكة  أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وعن ارتفاع الموج نوه المركز الي انه يتراوح ما بين وارتفاع  نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، ويصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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