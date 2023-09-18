صحف السعودية| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة.. ورسالة من مجلس التعاون الخليجي إلى العراق بشأن الكويت

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الاثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، في تقريره عن حالة الطقس يوم الأثنين، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج و يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

وفي خبر آخر، صدر عن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم التنسيقي بنيويورك، فيما يلي نصه :

بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعاً يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023م، في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة.

ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الأثنين الموافق 4 سبتمبر 2023م، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013م وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

وأكد المجلس الوزاري على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.

صحيفة المدينة

رحبت البحرين بجهود المملكة العربية السعودية بتوجيه دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال اللقاءات والنقاشات بالتنسيق مع سلطنة عُمان نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن وتعزيز الهدنة الإنسانية وبحث التوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة برعاية الأمم المتحدة.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، موقف المنامة الداعم للمبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية عبر تسوية سلمية شاملة وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وثمنت الوزارة المساعي الحميدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه واستعادة الأمن والاستقرار والسلام والازدهار لصالح اليمن وشعوب المنطقة كافة.

وفي خبر آخر، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحمّلت الخارجية السعودية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، كما شدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

صحيفة عكاظ

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمة الجمهورية اليمنية أمام قادة وممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتطرق فيها إلى مجمل الأوضاع في اليمن، وتسليط الضوء حول الجهود المبذولة كافة لإحلال السلام في اليمن والدور الإقليمي والدولي الساعي إلى تجديد الهدنة، وإحياء العملية السياسية المتوقفة.

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) سوف يجري الرئيس العليمي على هامش الاجتماع الأممي الكبير، مناقشات رفيعة المستوى بشأن الأوضاع الإنسانية والخدمية والاقتصادية، في ضوء التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والدور المعول على المجتمع الدولي في دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مختلف المجالات.

وستبحث لقاءات الرئيس على هامش القمة أيضاً الضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وسبل مواجهة التحديات الأمنية المحدقة بالسلم والأمن الدوليين.

وفي خبر آخر، أضرب الآلاف من أعضاء اتحاد عمال السيارات رسمياً في الولايات المتحدة، بعد فشل ثلاث شركات متخصصة بصناعة السيارات في (ديترويت)؛ للتوصل إلى اتفاق مع النقابة، التي تمثل نحو 146 ألف عامل في أكبر 3 شركات أمريكية، بحلول الموعد النهائي ليلة (الخميس) الماضي.

وذكرت شركة استشارات متخصصة، أنه في حال توقف نحو 150 ألف عامل من نقابة اتحاد السيارات عن العمل في الثلاث الشركات الكبرى، فإن ذلك سيؤدي إلى خسارة اقتصادية تزيد على 5 مليارات دولار بعد 10 أيام.

وتعتبر أجور العمال إحدى القضايا الرئيسية المطروحة على الطاولة. واقترحت النقابة زيادة في الأجور، بنسبة 40% في الساعة على مدى السنوات الأربع القادمة، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC» الأمريكية.