بيان شديد اللهجة من السعودية بشأن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأثنين، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وحمّلت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

كما شدّدت الخارجية السعودية على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملت على إفرغ المسجد الأقصى المبارك من المصلين بالقوة تزامناً مع اقتحام المستوطنين بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وأضافت أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط المسجد، وأعاقت وصول المصلين إلى باحاته.

وأفادت دائره الأوقاف الإسلامية في بيان صحفي، بأنه منذ ساعات الصباح شرعت قوات الاحتلال بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الاقصى بشكل استفزازي بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما.