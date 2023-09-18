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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الكويت بشأن اقتحام مستوطنين المسجد الأقصي

المسجد الأقصي
المسجد الأقصي

قالت وزارة خارجية الكويت، الأحد، إدانتها لقيام متطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخٍ للأعراف والقوانين الدولية.

وأوضحت الخارجية الكويتية في بيان لها، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسته لهذه الأعمال الاستفزازية من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها، على أهمية توفير الحماية اللازمة للمصلين وضمان ممارسة عباداتهم بحرية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملت على إفرغ المسجد الأقصى المبارك من المصلين بالقوة تزامناً مع اقتحام المستوطنين بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وأضافت أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط المسجد، وأعاقت وصول المصلين إلى باحاته.

وأفادت دائره الأوقاف الإسلامية في بيان صحفي، بأنه منذ ساعات الصباح شرعت قوات الاحتلال بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الاقصى بشكل استفزازي بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما.

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قوات الاحتلال تفرغ المسجد الأقصى من المصلين بالقوة

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