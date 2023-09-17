القاهرة الإخبارية: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى على فترات صباحية ومسائية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى تزامنًا مع الاحتفال بالأعياد اليهودية، واقتحم 303 مستوطنين باحات الأقصى فقط في الفترة الصباحية، التي انتهت في الحادية عشرة والنصف، وبدأت الفترة المسائية للاقتحامات.

وأضافت “أبو شمسية”، خلال إفادتها على الهواء، أن هذا يعني زيادة عدد المقتحمين للمسجد الأقصى وباحاته، وهذه الاقتحامات عادة ما تتم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وهذا ما شهدته باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر.

المسجد الأقصى

ولفتت أيضا إلى اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى، التي أمنت المكان للمستوطنين لتأدية صلوات استفزازية لمشاعر المسلمين في باحات المسجد.

وذكرت أن الجماعات المتطرفة اليهودية حولت المكان وتحاول تغيير الوضع التاريخي للأقصى، منها السجود الملحمي عند أبواب المسجد الأقصى والدخول بالزي الأبيض والنفخ في البوق.

وأكدت أن الشرطة الإسرائيلية تسهل الاقتحامات والاعتداء على المصلين الموجودين في باب السلسلة، حيث تم اعتقال عشرات النشطاء وإخراج الشبان من المسجد الأقصى.