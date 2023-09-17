السعودية.. إعلان عاجل من وزارة الموارد البشرية بشأن العمالة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن موقف العمالة في المنشآت التي يتم نقل ملكيتها.

وأضافت الموارد البشرية، عبر منصة “إكس”، أنه “عند نقل ملكية منشأة بنفس السجل التجاري تتم مراجعة مكتب العمل”.

وأوضحت أن “الإجراء التالي لذلك يتضمن تحويل ملف المالك السابق إلى تحت الاجراء، ثم فتح ملف للمالك الجديد ، ويتم نقل العمالة تلقائياً”.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تدرس آلية جديدة لمنح ذوي الإعاقة مهلة تصل إلى 6 أشهر لتصحيح مشاريعهم المتعثرة قبل وقف الإعانة عنهم، وفق جدول زمني محدد جارٍ إعلانه قريباً.

ونقلت صحيفة عكاظ عن مصادرها قولها إن الدراسة الخاصة بطلب الحصول على إعانة المشاريع الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، في حال لم يستطع العميل تنفيذ المشروع وتعثر خلال المدة المحددة لظروف خارجة عن إرادته؛ يقوم برفع طلب تمديد لتنفيذ المشروع لمدة لا تتجاوز 6 أشهر كحد أقصى إلى اللجنة الفنية بفرع الوزارة موضحاً الأسباب.

وبينت المصادر ان اللجنة الفنية تدرس طلب العميل وترفع مرئياتها إلى اللجنة المركزية، التي بدورها تدرس الطلب والنظر بمرئيات اللجنة الفنية ورفع توصيتها بقبول طلب التمديد أو رفضه، وفي حال قبول طلب التمديد يتم تحديد المدة 6 أشهر كحد أقصى وفقاً لظروف العميل، ورفعها لوكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي لأخذ الموافقة على ذلك.

ونوهت المصادر، بأنه في حال تم رفض طلب تمديد مهلة المشروع المتعثر، سيتم إيقاف الإعانة والمشروع وإشعار العميل بذلك من خلال اللجنة الفنية.