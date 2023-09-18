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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر منصة “إكس” أن “فرص هطول الأمطار الرعدية تبدأ من الغد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري”.

وحدد المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية المناطق المتأثرة:

وأمس، حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية،، من هطول أمطار في أربعة مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة حتى ساعات المساء.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر منصة “إكس”، أن ”منطقة مكة المكرمة تشهد هطول أمطار متوسطة تصل إلى حد تدفق السيول… الأمطار تستمر حتى الساعة التاسعة مساء وتؤثر على العاصمة المقدسة وتصحبها رياح نشطة تؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية”.

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وأضاف أن “منطقة القصيم تتأثر بأمطار خفيفة حتى الساعة التاسعة مساء، وتؤثر على  البكيرية، الخبراء، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور”.

السعودية المملكة العربية السعودية المملكة الطقس

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