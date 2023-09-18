عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول الطائرة السعودية الإغاثية الثالثة إلى ليبيا

صدى البلد

وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي في ليبيا، اليوم الإثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة.

وتحمل الطائرة الإغاثية على متنها 50 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية، وذلك لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي ضربت ليبيا.

تأتي تلك المساعدات تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

قدمت كوريا الجنوبية مليوني دولار مساعدات إنسانية إلى ليبيا المنكوبة التي اجتاحها إعصار "دانيال" .
 

خبير إدارة أزمات: ليبيا دخلت مرحلة التعافي بعد العاصفة دانيال


وأفادت وزارة الخارجية الكورية في بيان لها نقلته وكالة يونهاب، بأنه سيتم إرسال المساعدات عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى ليبيا.

وعبرت كوريا الجنوبية عن أملها في أن تساعد هذه المساعدات في تحقيق الاستقرار للشعب الليبي، الذي تضرر من الإعصار والفيضانات، وفي جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

“شاي” و"خناقة"| ماذا يحدث في الأهلي؟.. الشناوي وعاشور حديث الساعة.. أزمة دوري السوبر.. وراع جديد

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

شبانة: غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

ترشيحاتنا

استخراج تصريح العمل 2023 .. خطوات بسيطة وسهلة

ذهب الابن ليزور والدته المسنة واكتشف المفاجئة ..تفاصيل

الصلاة بالبنطلون الضيق حرام في هذه الحالة.. تعرف على اختلاف الفقهاء

أخبار تهمك| بشرى من الأرصاد: "مفيش حر تاني".. هبوط كبير في الذهب.. وهذا سعر الدولار

بعد خسارة الأهلي اللقب.. كاف يعلن زيادة جوائز السوبر الأفريقي.. تفاصيل

مأساة 6 شباب.. تطوعوا أسبوعا لإنقاذ الضحايا فابتلعتهم درنة الليبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة 6 شباب.. تطوعوا أسبوعا لإنقاذ الضحايا فابتلعتهم درنة الليبية

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

فيديو

استشهدت بآيات من القرآن ولبست الحجاب.. من هى البلوجر روان عصام الإسكندرانية؟

تطورات جديدة في قضية حادث الفاشينيستا.. هل اعترفت فاطمة المؤمن بحيازة مخدرات؟ «فيديوجراف»

بقوة 22 قنبلة نووية.. كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ