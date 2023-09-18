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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ستاندرد آند بورز تعلن تصنيف السعودية الائتماني الجديد

صدى البلد

صنفت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وحافظت وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف السيادي قصير الأجل للمملكة عند مستوى A-1.

وقالت الوكالة، إن تأكيدها تصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي.

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وتوقعت الوكالة نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2 بالمئة خلال العام الحالي، نظرًا لانخفاض كميات إنتاج النفط، كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4 بالمئة خلال الأعوام 2024 - 2026، بناءً على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة.

وأشارت الوكالة إلى استمرار حكومة المملكة بسعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلاً من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها.

ستاندرد آند بورز السعودية تصنيف السعودية الائتماني المملكة النفط

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