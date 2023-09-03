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رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد السعودية|وزير النقل يدشن نظام "ناقل" لـ منظومة النقل والخدمات اللوجستية

صدى البلد

دشن  وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، نظام الاتصالات الإدارية "ناقل" لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض، بحضور عدد من قيادات المنظومة.

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و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أكد  الجاسر أن إطلاق المنصة سيسهم في تطوير إجراءات العمل وحفظ المستندات والمعاملات بين كافة منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة لحماية الوثائق والخطابات وتعزيز مستويات الشفافية وأمن وسرية المعلومات، داعيًا جميع العاملين في المنظومة للاستفادة من المنصة في جميع التعاملات اليومية.


وأضاف أن منصة "ناقل" تعد نظامًا بديلاً لنظام الاتصالات الإدارية التقليدي، حيث بدأ العمل عليه منذ عام 1438هـ، ويُعنى بإرسال واستقبال المعاملات إلكترونياً عبر عدة قنوات، وتحتوي على سمات أمنية لتحقق رفع مستوى أمن البيانات والوثائق ويحد من الاستغلال الغير مشروع.


من جانبه بيّن مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن أن الوزارة كانت من أوائل الجهات الحكومية التي استثمرت وكثفت جهودها نحو التحول الرقمي، منوهاً أن الوزارة حققت خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة نحو التحول الرقمي ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي قطاع الخدمات اللوجستية من خلال الخصائص والوظائف المتعددة في نظام "ناقل".
ويأتي إطلاق نظام "ناقل" سعياً من الوزارة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للجهود المبذولة في جانب التحول الرقمي، إلى جانب الارتقاء بمؤشرات الأداء من خلال التحول الكامل للتعاملات الإلكترونية، وتقديمها بشكل مميز لجميع المستفيدين من الوزارة والمنظومة، إضافةً إلى تفعيل التقنية بين الإدارات في كافة جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية حققت في أكتوبر 2021م نسبة 100% في التحول الإلكتروني للمعاملات، وهو ما يؤكد سعيها المستمر لإنهاء إجراءات العمل عبر أنظمتها الرقمية والاستغناء عن الورق، في سبيل الحفاظ على البيئة ومواكبة النهضة التكنولوجية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات.

اقتصاد السعودية التحول الرقمي الجهات الحكومية الخدمات اللوجستية القيادة الرشيدة النقل والخدمات اللوجستية

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