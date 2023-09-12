اقتصاد السعودية| انطلاق المرحلة الثانية لجولة التجارة الإلكترونية في عسير

انطلقت في المملكة العربية السعودية، المرحلة الثانية لجولة التجارة الإلكترونية التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية ، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط.



وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد شهد اليوم الأول أربع ورش عمل شملت الممكنات في "منشآت" للتجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي وقنوات البيع المتناغمة، وفرص التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة، وتقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، إضافة إلى جلسة حوارية عن التقنيات الواعدة ومستقبل التجارة الالكترونية.



وحظيت الجولة بتوافد جموع من رواد الأعمال والزوار أطلعوا على ما تقدمه الجهات المشاركة من خدمات و تسهيلات للأعمال، وحضور عدد من الورش، والتحاور مع مجموعة من المستشارين في المجالات القانونية، والمبيعات والتسويق والمالية والعمليات والتشغيل، والتجارة الإلكترونية، والتقنية، والتمويل والاستثمار.