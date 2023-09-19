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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أشيك موبايل للبنات شبيه آيفون وسعره مناسب جدا.. هونر Honor تزلزل الأسواق بهذا الهاتف

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

وان بلس تتحدى بتابلت OnePlus Pad Go الأرخص


كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية تعمل على جهازها اللوحي الثاني، والذي يطلق عليه اسم OnePlus Pad Go والذي سيكون ميسور التكلفة ومخصص لمحدودي الدخل.


تقارير تكشف سعة بطاريات هواتف آيفون iPhone 15 

 

منذ أيام أعلنت شركة أبل عن سلسلة هواتف آيفون الجديدة iPhone 15 ، كما بدأت الشركة في فتح حجز الطلبات المسبقة منذ 3 أيام، والمقرر أن تبدأ عملية البيع الأولى للهواتف في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

 

هاتف الشباب الأول من سامسونج.. تفاصيل جديدة عن البديل الأرخص لـ Galaxy S23


مع اقتراب الإعلان عن هاتف Galaxy S23 FE القادم من شركة سامسونج والذي يعد البديل الأرخص لهاتف Galaxy S23 الرائد، كشفت عدد من التسريبات تفاصيل جديدة حول مواصفات الهاتف وإمكاناته وكذلك التصميم الخاص به.

 

هونر Honor تزلزل الأسواق بهذا الهاتف .. تفاصيل


كشفت تسريبات أن شركة Honor الصينية ستصدر خلال الفترة القليلة المقبلة هاتف جديد للفئة الرائدة تحت اسم  Honor 100 Pro، ومن المقرر أن يحدث ضجة كبيرة في الأسواق لمواصفاته الكبيرة وإمكانته القياسية.

 

أشيك موبايل للبنات.. شبيه آيفون وسعره مناسب جدا


يتميز هاتف Realme C55 من شركة ريلمي بتصميمه الأنيق والشبابي والذي يشبه هواتف آيفون والذي يرشحه بأن يكون الهاتف الأفضل للجنس الناعم، كما يضم الهاتف عددا من المواصفات والإمكانات القياسية إلى جانب سعره المناسب للغاية.  

 

مصر تتصدر وتليها جنوب أفريقيا ونيجيريا.. صناعة ألعاب الفيديو تقترب من 2 مليار دولار


تقترب صناعة ألعاب الفيديو في مصر، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا من تحقيق 2 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي 2023، ومن المتوقع أن تتصدر مصر بإيرادات تبلغ حوالي 983.80 مليون دولار.

 

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